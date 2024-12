Inter-news.it - Zhang esulta per il trionfo dell’Inter al Gran Galà del Calcio: legame inscindibile

Steven, ex Presidente, ha manifestato la sua gioia per i riconoscimenti individuali e di squadra che la società nerazzurra ha avuto aldeldel 2024.I RICONOSCIMENTI – L’Inter si è vista riconoscere il proprio dominio, nella scorsa stagione di Serie A, in occasione deldeldel 2024. La società meneghina ha vinto il premio di miglior squadra dell’anno. Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella, Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono stati inseriti nella Best 11. Thuram ha vinto il premio per il miglior gol. (quello contro il Milan nel derby d’andata concluso 5-1). Lautaro Martinez è stato premiato come miglior calciatore. Simone Inzaghi è stato nominato miglior allenatore.non dimentica l’Inter: anche il suo zampino nel successoLE CONGRATULAZIONI – Steven, Presidentefino a maggio, si sente ragionevolmente parte dei trionfi individuali e di squadra del club meneghino in occasione deldeldel 2024.