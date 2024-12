Zonawrestling.net - WWE: Survivor Series WarGames e Saturday Night’s Main Event saranno su DMAX in differita di una settimana

Gli ultimi due PLE del 2024 della WWEin chiaro in italiano suunadopo la messa in onda americana.Questo Sabato 7 Dicembre sarà la volta diche verrà trasmesso alle h 21.25 con il commento di Luca Franchini e Michele PosaSeguiràil 21 Dicembre sempre alle h 21.25, sempre con Posa e Franchini al commento.è visibile al canale 52 del Digitale Terrestre, su Sky al canale 170 e su tivùsat al canale 28. Glidisponibili anche in live streaming e on demand su Discovery+.