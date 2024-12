Ilnapolista.it - Wanda Nara: «Icardi mi ha nascosto i documenti per non farmi tornare in Argentina»

Leggi su Ilnapolista.it

Intervenuta a Tyc Sports,è tornata nuovamente a parlare di Mauroe della loro separazione.: «mi haper nonin»L’imprenditrice spiega:«Si stanno dicendo molte cose. La verità è che a causa di una situazione (un tradimento di, ndr), abbiamo cercato di superarla come coppia, ma c’erano molte situazioni difficili da gestire. Prima di questa situazione, ero sempre con lui e con i miei figli, avevo anche lasciato il mio lavoro perché non gli piaceva che lavorassi. Impulsivamente, ho lasciato Parigi per la mia casa a Milano. Ho trovato chat, foto, ho i fogli delle prenotazioni in hotel, ho le email, i pagamenti effettuati. Non è stata una storia durata solo una notte, ho trovato diverse chat, foto, video. anche io ho avuto una conversazione con lei (l’amante, ndr), abbiamo parlato dei nostri mariti e dei nostri figli.