Una sola bara per camion a Bergamo? OSA Polizia e la notizia infondata in Commissione Covid

Nel corso dell’audizione del 19 novembre 2024 in, il Segretario Generale Nazionale del sindacato OSA, Antonio Porto, ha chiesto come mai imilitari acontenessero solo unaciascuno. L’idea, avanzata nel suo intervento, è che la foto simbolo deiin fila per le strade bergamasche fosse una messinscena. L’aver portato tale narrazione inha fatto sì che questa diventasse verità per molti cittadini. In realtà, quanto detto da Porto non è affatto provato e ricorda un racconto fuorviante diffuso nel 2021.Per chi ha frettaLa narrazione diffusa a seguito dell’intervento di Porto inè priva di fondamento.Lo stesso Porto, in un’intervista rilasciata nei giorni successivi, ammette di non avere le prove.La stessa narrazione circolava nel 2021 con foto decontestualizzate, verificate da Open Fact-checking all’epoca.