Trovati con droga e armi. A passeggio col machete

Cinque persone denunciate per furto e possesso die tre segnalate per. E’ il risultato dei controlli straordinari del territorio dei dei militari della Compagnia Carabinieri di Cesena nel fine settimana. I cinque denunciati. Una giovane coppia per "furto aggravato in concorso", di generi alimentari all’interno di un centro commerciale e anche per porto diod oggetti atti ad offendere, in quantoin possesso di due tronchesi in metallo della lunghezza rispettivamente di 19 cm e 11 cm; un cittadino straniero per "furto aggravato" di capi di abbigliamento all’interno di un centro commerciale e per porto diod oggetti atti ad offendere trovato in possesso di un coltello multiuso avente lama di 10 cm e una tronchese di 11 cm; un cittadino straniero denunciato per ricettazione trovato in possesso di due monopattini elettrici di cui uno risultato rubato.