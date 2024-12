Ilfattoquotidiano.it - Terra dei Fuochi ha la spesa sanitaria pro capite più bassa d’Italia: in Campania una tempesta perfetta

Laproindeicampana è la piùdi Italia. In Italia laproè stata pari a 2.947 euro nel 2022, di 586 euro piùrispetto alla media europea pari a 3.533 euro (rapporto ‘Health at a Glance: Europe 2024‘ dell’Ocse). Non va meglio rapportando laal Pil: anche in questo caso il dato italiano si colloca al di sotto della media Ue, con una quota pari al 9%, rispetto al 10,4%.Il 28 novembre 2024 Agenas ha presentato i dati aggiornati al 2023 del modello di valutazione multidimensionale della performance manageriale riguardo le aziende sanitarie pubbliche, ospedaliere e territoriali. Si tratta di un lavoro che scatta una fotografia rispetto all’attività di 110 aziende territoriali e 51 aziende ospedaliere. Riguardo le prime, il monitoraggio si basa sulla valutazione di 34 indicatori classificati in 6 aree (prevenzione, distrettuale, ospedaliera, sostenibilità economica-patrimoniale, outcome) e 12 sub-aree; in merito alle aziende ospedaliere, gli indicatori presi in considerazione sono 27 classificati in 4 aree (accessibilità, gestione dei processi organizzativi, sostenibilità economico-patrimoniale, investimenti) e 10 sub-aree.