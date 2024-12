Ilrestodelcarlino.it - Tenta di uccidere la ex e scappa, accoltellata alla gola in auto: preso dopo poche ore

Guast(Reggio Emilia), 3 dicembre 2024 – Una violenza inaudita, con un coltello tra le mani, diretto al collo dell’ex fidanzata. Solo per un puro caso l’aggressione non si è trasformata in tragedia, ieri mattina poco prima di mezzogiorno a Guast, quando un uomo si è scagliato contro la donna, colpendola con un grosso coltello da cucina, con lama di almeno una ventina di centimetri, raggiungendolaparte sinistra del collo. È l’ennesimo caso di violenza di genere a opera di un uomo che non si rassegnafine di un rapporto. La sua fuga è durataore: nel pomeriggio è stato fermato dai carabinieri, nel Modenese, nella zona di Sassuolo. La sua posizione è al vaglio della magistratura. Tutto è avvenuto nell’vettura, una Bmw di colore bianco, proveniente dal versante lombardo del Po, dove l’uomo si era recato, per incontrare la 45enne, che risiede a San Matteo delle Chiaviche, nella Bassa Mantovana, “per un ultimo incontro chiarificatore».