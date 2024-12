Ilgiorno.it - Spray urticante sul treno. Sei soccorsi, 100 evacuati

Unoal peperoncino, spruzzato sulla carrozza di unha provocato ieri il panico e pesanti disagi alla circolazione ferroviaria in Brianza, con un centinaio di pendolari costretti ad abbandonare il convoglio e sei persone soccorse dal personale sanitario, fra cui una bambina di 3 anni. Il guaio è che quanto accaduto ha riguardato su unaffollato di pendolari. Che hanno cominciato ad accusare bruciori agli occhi e alla gola e tosse sulle carrozze del. Che ovviamente è stato costretto a fermare la sua corsa e a sbarcare i passeggeri. Erano all’incirca le 17.15 quando le squadre del Comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco sono state chiamate a intervenire all’interno della stazione ferroviaria di Cesano Maderno, per cause presumibilmente riconducibili appunto a dellospruzzato all’interno di una carrozza suldella linea Erba-Milano Cadorna.