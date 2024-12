Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti tossici, sorpresi ad abbandonarli: nei guai marito e moglie di 22 anni

Monte Urano (Fermo), 3 dicembre 2024 - Stavano abbandonando, ma non sono sfuggiti ai carabinieri che li hannoin flagranza di reato. Nell’ambito di una mirata attività di controllo e contrasto dei reati ambientali, disposta dal Comando provinciale di Fermo, i militari dell’Arma di Monte Urano hanno denunciato due coniugi 22enni di nazionalità romena, resisi autori di reati ambientali. La coppia è stata individuata e fermata dai carabinieri in località “Fosso della Luce” di Monte Urano, mentre cercava di disfarsi di 36 latte metalliche, contenenti residuidi collanti per il settore calzaturiero. I due, all’atto del controllo da parte dei carabinieri, avevano già parzialmente occultato gran parte dei contenitori in uno scolo dell’acqua, un’area poco visibile a causa della fitta vegetazione.