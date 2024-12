Noinotizie.it - Puglia: nuovi treni elettrici e ad idrogeno Fse nei prossimi mesi "Entro il 2026" flotta per il 50 per cento ad emissioni zero

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione:“Con un investimento complessivo di circa 70 milioni di euro a valere sui fondi FSC e PNRR stiamo procedendo con il rinnovo delladi Ferrovie del Sud Est, cheilpotrà contare su 11monopiano. E con l’intento di togliere dalla circolazione quanti piùdiesel possibili, la Regione sta finanziando anche l’acquisto di 4con un investimento di oltre 56 milioni di euro a valere sul Pnrr. In questo modoillaFSE sarà per il 50% a.” L’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, commenta in questo modo la notizia che tre degli 11di FSE sono già in circolazione sulle linee Bari–Putignano (via Casamassima) e Putignano–Martina Franca e un quarto arriveràfine anno.