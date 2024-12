Lanazione.it - Proposta anti-sfruttamento: "Se lo straniero denuncia ha diritto alla protezione"

A undici anni dal rogo di Teresa Moda, il pronto moda a conduzione orientale in cui persero la vita sette operai cinesi rimasti intrappolati nella fabbrica in fiamme, il distretto si trova a doversi confrontare con una realtà ancora più complessa sia come crocevia industriale sia per una criminalità vivace in escalation. L’anniversario della tragedia di Teresa Moda – primo dicembre 2013 – è stata l’occasione per fare il bilancio dei dieci anni del progetto regionale "Lavoro sicuro" attuato dal 2 settembre 2014 per portare legalità e sicurezza nelle aziende a conduzione cinese. Un’occasione di confronto con le massime autorità cittadine, che si è tenuto al Prismalab, in cui sono emerse proposte interessper proseguire, dopo i primi risultati sul fronte della sicurezza, nel contrasto all’illegalità economica e allodella manodopera.