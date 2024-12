Game-experience.it - PlayStation: i due CEO parlano del successo inaspettato di Astro Bot e Portal e dell’espansione oltre i videogiochi

I due CEO di Sony Interactive Entertainment, Hermen Hulst e Hideaki Nishino, hanno preso parte ad una nuova intervista dove hanno rivelato alcune informazioni riguardanti, soffermandosi in particolar modo suldiBot e diche della volontà di espandersii giochi.Parlando con BBC, i due dirigenti hanno prima di tutto affrontato lo scottante argomento dell’utilizzo dell’IA durante lo sviluppo dei, con Hulst che si è detto convinto che in futuro sarà importante riuscire a coniugare l’aspetto umano con l’Intelligenza Artificiale:“Credo che ci sarà una duplice domanda nel settore dei giochi: una per le esperienze innovative guidate dall’intelligenza artificiale e un’altra per i contenuti artigianali e ponderati. Sarà fondamentale trovare il giusto equilibrio tra l’utilizzo dell’IA e la conservazione del tocco umano”.