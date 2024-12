Parma come ammazza-big? L’Inter non può sottovalutare la sfida | ecco perché

Leggi su Ilnerazzurro.it

In sospeso la decisione della data ufficiale per il recupero di Fiorentina-Inter, ma con la notizia più importante che vede Edoardo Bove fuori pericolo dopo il malore di domenica, i nerazzurri oggi ritornano ad allenarsi.Lasciata la preoccupazione alle spalle, Simone Inzaghi deve ora preparare la prossimain campionato. Appuntamento da non fallire, anche per ridurre le distanze con Atalanta e Napoli. Ma sulla strada per la vetta ci sarà l’esame, squadra che ha già dimostrato di essere un osso duro per ledi Serie A.Il bottino delcontro le prime della classeQuesto venerdì, 6 dicembre, alle ore 18.30, a San Siro andrà in scena Inter-, match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2024/25. Partita delicata in questo punto della stagione, dove i nerazzurri dovranno affrontare anche la trasferta in Champions League, la Lazio in campionato e gli ottavi di Coppa Italia.