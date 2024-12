Oasport.it - Pallamano femminile, Europei 2024: poche sorprese nell’ultimo giorno del ‘Preliminary round’

Cala il sipario sulla prima parte deglidi, torneo che si sta svolgendo tra Ungheria, Austria e Svizzera.nella giornata conclusiva del Preliminary round, segmento che precederà il Main Round che scatterà il 5 dicembre.Nel Gruppo F avanzano Germania ed Olanda dopo aver primeggiato con forza nei confronti di Islanda ed Ucraina. Le tedesche, sconfitte dalle olandesi domenica, svettano per 19-30 all’Olympiahalle di Innsbruck precedendo di qualche ora la terza gioia in tre partite per le olandesi (23-46).La Svizzera non delude, invece, davanti al proprio pubblico ed avanza il turno in quel di Basilea presso il St. Jakobshalle. L’elvetiche hanno regolato per 22-26 la Croazia nel Girone D che è stato dominato come da copione dalla Danimarca, al top anche quest’oggi contro le Isole Faroe (24-33).