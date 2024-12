Ilfoglio.it - Non è un caso se Meloni non ha detto una parola sul caso Unicredit

Leggi su Ilfoglio.it

Al direttore - Le canzoni del prossimo Festival di Sanremo, ha annunciato Carlo Conti, non parleranno di immigrazione e guerra, ma di famiglia. Sono curioso di sentire di quale famiglia.Michele Magno Al direttore - Il fatto che venga prospettato dal Giancarlo Giorgetti, l’esame dell’applicabilità all’eventuale aggregazione-Bpm della normativa sul golden power non dovrebbe fare scandalo. Poi è assai probabile che si dovrà concludere per la non ricorrenza dei presupposti per fare scattare le misure del golden power, a partire dalla coerenza con la tutela della sicurezza nazionale. Ma ciò si ritiene richieda un esame anche per la peculiarità di un intermediario italiano con un ampio azionariato non italiano qual è. Difficile dire che se ne potrebbe fare a meno.