.com - Nitro, in arrivo il secondo capitolo della hit Rotten

Leggi su .com

La hit che ha portatosotto i riflettoriscena adesso è pronta a riprendere vita con il suo, in2 è finalmente realtà. La hit che ha portatosotto i riflettoriscena adesso è pronta a riprendere vita con il suo, fuori ovunque questo venerdì 6 dicembre. Dai tetti di Milano fino al palco del Blue Note, tempio del jazz del capoluogo meneghino, l’artista in più occasioni nelle ultime settimane ha attirato l’attenzione del pubblico con anticipazioni di2 (Epic Records Italy). Oggi arriva l’annuncio ufficiale che tutti stavano aspettando: uno dei suoi pezzi più iconici torna con una veste nuova, ma che porta in tutto e per tutto la firma inconfondibile del rapper.“Leggi i testi e mi detesti pensi che sia il peggio, che mi atteggi per talenti che non ho mai chiesto” ed è proprio in questa frase che è racchiusa la dichiarazione di intenti che ha accompagnatodal suo esordio finora e che lo ha portato ad essere una delle penne più influenti del rap game.