Lanazione.it - Motti è mattatore. E il primato è salvo

Il. Anche se il Forlì gioca a tennis con il Piacenza (che doveva essere una delle favorite) e il Ravenna non molla. Sono 32 i punti della formazione di Altopascio, mancano tre partite alla fine del girone di andata e si possono migliorare i 35 della scorsa stagione a metà torneo. E’ un Tau che ha imparato a soffrire. Quello contro il Sasso Marconi è il decimo successo stagionale: sette di questi sono stati di misura. In casa gli amaranto hanno giocato otto gare contro le sei esterne. Sette vittorie casalinghe (unico inciampo con il Lentigione) e tre esterne. Ma l’ultima è stata con il fanalino di coda Sammaurese. Nelle ultime tre trasferte nessun gol per Meucci e compagni, con i pareggi a reti bianche con Cittadella, Modena e Ravenna e il ko di Castelmaggiore con il Progresso 0-1.