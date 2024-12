Lettera43.it - Meghan Markle sarà Ceo del suo American Riviera Orchard

è la nuova Ceo di, suo personale marchio di lifestyle e di cucina presentato a marzo 2024. Lo riporta una fonte informata al New York Post, sottolineando come la ricerca di un amministratore delegato non abbia portato i risultati sperati: «Nessun candidato ha soddisfatto le sue aspettative». La duchessa del Sussex, come ha confermato il Daily Mail, avrebbe pertanto deciso di assumere personalmente l’incarico, anche se non è chiaro se temporaneamente oppure in pianta stabile. Dopo l’annuncio su Instagram con un reel che la immortalava durante una serie di lavori domestici tra cui giardinaggio e cucina, l’ex attrice di Suits non ha più fornito dettagli sul marchio, che dovrebbe concentrarsi su prodotti per la casa, libri di ricette e generi alimentari. La notizia segue una serie di dimissioni nel personale dei Sussex, nove dei quali solo da quando si sono trasferiti in California.