Lapresse.it - Medioriente, ex procuratore capo Cpi: “Contro Netanyahu e Gallant prove chiare. Mandati d’arresto vanno applicati”

“Il caso della Cpiil premier israeliano Benjaminl’ex ministro della Difesa Yoavè chiaro e invertibile”, ed è basato “sul blocco delle consegne di cibo e acqua” alla popolazione di Gaza, un evento che “tutto il mondo sa che si è verificato e di cui il presidente Usa Joe Biden è stato un testimone diretto, avendo pregato per un anno il leader israeliano di far passare” gli aiuti umanitari. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse l’ex e primodella Corte penale internazionale Luis Moreno Ocampo, rispetto al mandatoemesso dalla Cpiil premier israeliano el’ex ministro, per criminil’umanità e crimini di guerra, a seguito della richiesta avanzata dall’attuale, Karim Ahmad Khan.“non gode di immunità”L’exha spiegato che, contrariamente a quanto affermato da alcuni Stati come la Francia, “non gode dell’immunità” nei Paesi che riconoscono la giurisdizione della Corte penale internazionale, e che pertanto “non ci sono dubbi” sul fatto che “idebbano essere”.