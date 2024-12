Ilrestodelcarlino.it - L’Università popolare festeggia tre anni attività

Fermo, chiesa del Santo Spirito più tardi ribattezzata di San Filippo. Fuori fa freddo. All’interno va un po’ meglio.celebra i suoi tredi vita e la tanta strada fatta sino ad oggi. Sul palco, quattro protagonisti: Ettore Fedeli, già sindaco di Fermo e presidente dell’Unipop; Marinella Corallini, già dirigente scolastico ed ora impegnata nel settore autobiografia; Luca Romanelli, consulente di direzione, e responsabile per la comunicazione; infine, Alessando Ciaudano, già direttore aziende private e attualmente motore mobile per la valorizzazione del verde in città. Per cogliere al volo la filosofia dell’Unipop basti pensare al significato latino di Università/Universitas: insieme di più cose, da cui comunità. È il punto fondamentale che Fedeli rimarca. Punto fondamentale e punto di forza.