Agi.it - L'Università di Torino lancia il primo corso di 'Queer Studies'

AGI - L'diilinterdisciplinare diin Italia, un insegnamento da 6 crediti formativi che, attraverso vari moduli, affronta alcuni temi classici della teoria, come l'orientamento sessuale e di genere, il femminismo, l'intersezionalità delle diverse forme di discriminazione. Ilsarà erogato interamente in lingua inglese e potrà essere inserito nel perdi studi da tutte le studentesse e gli studenti dell'Ateneo. L'insegnamento comincerà nel secondo semestre dell'anno accademico in2024-2025 ed è formalmente incardinato neldi laurea in Global Law and Transnational Legaldel Dipartimento di Giurisprudenza. Ildi, di cui è titolare Antonio Vercellone, docente di diritto privato, vedrà la partecipazione di accademiche/i e di esperti/e provenienti da diverse discipline e dal mondo delle professioni e della società civile.