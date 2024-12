Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: fasi cruciali della settima partita verso la ventesima mossa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:02sceso sotto l’ora e 15 a disposizione, bisogna dire anche che, pur in situazione svantaggiosa, non sta particolarmente forzando le cose e soprattutto sta giocando senza rischiare. Il che, quando è in posizione migliore, è chiaramente disdicevole, ma qui la situazione è ora molto differente.11:59 17. Cc2 Cf8,gioca la migliore, ai motori ladibanalmente non piace, ma l’idea è di riportare subito in gioco il Cavallo in e6. Tipiche manovre.11:58 Da notare come la situazione molto particolare lasci entrambi i giocatori allaera: non c’è ovviamente tempo perper andare altrove (e già di suo non ci va), non c’è tempo perper generare i tanti meme riguardanti i suoi allontanamentila saletta.