Oasport.it - LIVE Biathlon, Short Individual Kontiolahti 2024 in DIRETTA: si fa sul serio. I pettorali di partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADIBuongiorno e benvenuti alladellamaschile, sulla distanza dei 15 km, in programma a, garae di apertura della prima tappa di Coppa del Mondo maschile-2025. Prosegue dopo la due giorni dedicata alle staffette, la prima tappa della Coppa del Mondo nella località finlandese che presenta uno scenario non proprio invernale al momento. La macro-tappa d’apertura della Coppa del Mondo di, dunque, entra davvero nel vivo dopo aver vissuto un autentico prologo nel weekend. Le prove a squadre disputatesi nei giorni scorsi sono state una sorta di prova generale in vista delle prime tre garei.Il format di gara è relativamente nuovo, ed è stato introdotto per la prima volta nella stagione 2018-2019 nei circuiti minori: si tratta, come si può facilmente intuire dal nome, di una forma abbreviata della garae classica, tanto che le gare disaranno valide per le classifiche di specialità dell’e.