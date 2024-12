Biccy.it - Lista di 40 famosi cantati esclusi dal Festival di Sanremo 2025

Leggi su Biccy.it

Come succede ogni anno, a far rumore non è solo ladei cantanti che vengono presi per ildi, ma anche quella degli. Diversi artisti che non hanno passato la scrematura di Carlo Conti hanno pubblicato le loro reazioni video, altri invece non si sono fatti avanti, ma adesso a fare chiarezza suglicelebri c’ha pensato Gabriele Parpiglia. Durante il suo programma in onda su Studio 100, Gabriele ha fatto i nomi di una quarantina di cantanti che nei mesi scorsi hanno inviato almeno un brano al direttore artistico del. Tra i non promossi ci sono molti nomi celebri, da Patty Pravo e Irene Grandi a Benji e Fede, Arisa, i Nomadi e Aiello!Ladei cantantida.“Ci sono i trenta artisti che sono passati, ma molti altri sono stati