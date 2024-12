Ilnapolista.it - Lavezzi, furto con scasso nella casa in Francia: i ladri hanno preso tutti i beni di lusso (Le Parisien)

notte tra domenica e lunedì, Ezequielha subito unsuaalle Alture della Senna, zona a ovest di Parigi. All’ex calciatore di Napoli e Psg sono stati rubatidiinsubito dainSecondo quanto riportato da Le:Ezequielaveva ancora unanelle Alture della Senna. Lì ha subito ilconnotte tra domenica e lunedì. In quel momento non c’era nessuno in; sono stati rubati idi. E’ stata aperta un indagine percon, ma i danni subiti non sono stati ancora valutati, come affermato dall’ufficio del Procuratore di Nanterre. L’ex Napoli: «Ho provato a ripulirmi, non ci sono riuscito. Vado in clinica per mio figlio»“È difficile. Ma devo farlo, devo cambiare la mia vita, le mie abitudini.