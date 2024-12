Gqitalia.it - L'ansia da email è uno dei segni di un mondo del lavoro folle

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.L'sulpuò assumere molti volti. Negli Stati Uniti, ad esempio, per sei persone su dieci il numero diricevute è causa di stress: un dato che ha fatto nascere il binomio e-mail anxiety,dao anche – con una traduzione meno letterale – apnea da.Un’esagerazione? Forse non troppo se consideriamo che allededichiamo il 28% del nostro tempo professionale secondo un’indagine di McKinsey. Non dovrebbe sorprenderci, così, che ci siano persone che controllano compulsivamente, di continuo, la casella di posta elettronica e altre che semplicemente non tollerano di vedere dellenon lette.