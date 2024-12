Ilrestodelcarlino.it - La città piange Stefano Coccia, cuore rossoblù

Cordoglio a SanBenedetto per la morte di, venuto a mancare all’età di 54 anni, dopo un lungo periodo di ricovero e di riabilitazione a seguito dei danni subiti in un incidente stradale accaduto a Napoli nel mese di febbraio scorso. Un uomo molto legato a San Benedetto e alla Sambenedettese calcio di cui è stato molto tifoso. Era il fratello di Gigi ’Tamburello’, morto nel 2009 a seguito di un malore. Per molti annie Gigi avevano gestito il Caffè Storico, nella piazzetta di via Fileni, accanto al vecchio palazzo municipale. Un locale che per decenni era stato un punto di ritrovo e di socializzazione della tifoseria, una decina di mesi fa era rimasto coinvolto in un severo incidente stradale accaduto a Napoli, dove vive la figlia Annalisa. Era stato travolto da un’auto mentre viaggiava in sella a una bicicletta con la quale stava eseguendo delle consegne, subendo danni molto importanti.