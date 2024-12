Iodonna.it - Il meglio (e il peggio) dal Red Carpet dei British Fashion Awards 2024

Leggi su Iodonna.it

La Royal Albert Hall di Londra si è trasformata in un tempio della moda la scorsa notte accogliendo i. Organizzato dalCouncil (BFC) e sponsorizzato da Pandora, l’evento è al pari degli Oscar, ma interamente dedicato alsystem britannico. Oltre all’assegnazione di ambiti premi, ad essere molto attesi erano anche i look delle star, che non hanno deluso. Eleganza androgina e glamour da diva: Sharon Stone conquista il redtorinese X Da Rihanna e ASAP Rocky, come sempre sopra le righe, all’eleganza vittoriana di Nicola Coughlan, fino alla stravaganza di Rita Ora.