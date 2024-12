Lanazione.it - Il cuore batte per i piccoli. Lo Spiderman Pugliese porta speranza a chi soffre

Leggi su Lanazione.it

Il suo irresistibile accento foggiano e il suo immensosaranno un binomio che sotto le festività, di questi tempi, c’è bisogno come il pane. Anche perché sono i bambini ricoverati nei reparti pediatrici i destinatari dell’evento di solidarietà che vedrà Francesco Pio Tarantino, meglio noto come “Lo“, effettuare un lungo tour che farà tappa anche a Viareggio e in Versilia perre sorrisi e regali, generosità ea cui chiunque potrà dare il proprio contributo per una giusta causa. A coinvolgere il famoso personaggio è la onlus Slb for others, collegata allo studio legale Bdp Marine & Law di Viareggio, realtà che ogni anno nei periodi di Pasqua e Natale promuove una raccolta fondi tra i propri clienti e amici per sostenere iniziative di supporto per lo più rivolte ai bambini, soprattutto per necessità di tipo medico, e più in generale per affiancare le persone più deboli nei loro bisogni primari.