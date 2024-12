Harry Maguire vuole restare al Manchester United oltre il 2025

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:Ruben Amorim deve prendere una decisione alla. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)L’ex capitano del Manspera di prolungare il suo contratto all’Old Trafford poiché il difensore centrale desidera far parte dell’era Ruben Amorim nei giganti della Premier League. L’allenatore portoghese è subentrato ail mese scorso dopo il licenziamento di Erik ten Hag e c’è molta speranza ai Red Devils che l’ex tecnico dello Sporting CP sia colui che riporterà il club in cima alla Premier League.Molti giocatori vorranno entrare nei piani del 39enne e uno di questi è, anche se il difensore sarà in scadenza di contratto all’Old Trafford a fine stagioneSecondo ilEvening News, l’inglese vorrebbe firmare un nuovo contratto con ile spera di prolungare la sua permanenzai cinque anni già trascorsi con il club di