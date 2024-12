Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila delusa da Lorenzo svela il contenuto dei messaggi tra lui ed Helena: “Io l’ho protetto, però…”

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del(QUI il resoconto), durante la quale non sono mancati i colpi di scena: sei nuovi concorrenti, infatti, hanno fatto il loro ingresso in Casa, pronti a rimettere in discussione i rapporti tra gli inquilini, ma non solo, perché finalmente è statoto il presunto segreto che unirebbeSpolverato ePrestes.Per settimane, infatti, si è parlato all’interno della Casa di un segreto che accomunerebbe i due coinquilini, di cui buona parte della Casa era già a conoscenza, ma cheavrebbe chiesto di non rivelare apertamente.Proprio per questo, nel corso della diretta di ieri sera, Alfonso Signorini ha cercato di mettere alle strette i concorrenti e in particolare Javier Martinez, Yulia Bruschi,, interrogandoli separatamente per sapere la loro versione dei fatti.