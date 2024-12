Lapresse.it - Giulia Cecchettin, stretta di mano tra papà Gino e l’avvocato di Turetta

ditradifensore di Filippo. Il saluto è avvenuto presso la Corte d’Assise di Venezia poco prima dell’inizio dell’ultima udienza del processo a carico del giovane, reo confesso della morte dell’ex fidanzata, uccisa con 75 coltellate, l’11 novembre 2023.Giovanni Caruso ha stretto laal padre della vittima e alla nonna Carla Gatto.“La capisco umanamente, ma il mio lavoro non è facile”, ha detto Caruso alla donna. Il gesto arriva dopo che la famiglia della vittima aveva criticato le parole usate dalla difesa didurante il processo. “La memoria diè stata umiliata”, aveva dettocommentando la penultima udienza durante la quale avevano parlato i difensori di. Accusa e difesa hanno rinunciato a repliche e controrepliche e la Corte d’Assise di Venezia si è ritirata in camera di consiglio per la decisione.