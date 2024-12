Metropolitanmagazine.it - Filippo Turetta condannato all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin

è statoper ildi, avvenuto l’11 novembre 2023 a Fossò, in provincia di Venezia. La sentenza della Corte d’assise di Venezia è stata letta poco fa dal presidente del Collegio Stefano Manduzio.Nella precedente udienza gli avvocati di, presente oggi in Aula, avevano chiesto di non riconoscere l’aggravante della premeditazione. Dalla parte di, ci sono in aula il papà Gino, la nonna, lo zio e alcuni amici e parenti. La scorsa settimana gli avvocati diavevano affermato la non sussistenza della premeditazione nei fatti.La morte di, uccisa dall’ex fidanzatocon 75 fendenti, è diventata un punto di svolta nella percezione civile e culturale e nella lotta ai femminicidi.