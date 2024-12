Unlimitednews.it - Ferrara: il rincaro del gas del +10% preoccupa i cittadini

L’aumento del costo del gas, previsto intorno alnei prossimi mesi, si somma alle difficoltà economiche già affrontate dalle famiglie italiane. La stima riflette l’andamento dei mercati internazionali, dove il prezzo del gas è tornato a salire dopo un periodo di relativa stabilità. Le tariffe sono influenzate dall’aumento del costo della materia prima, accompagnato dal ritorno dell’IVA al 22%, un fattore che incide sia sul mercato tutelato che su quello libero.A, come nel resto d’Italia, ilsi traduce in bollette più salate proprio in vista della stagione invernale, quando l’80% dei consumi familiari di gas si concentra. Questo significa che la spesa media annua per luce e gas potrebbe superare i 2.000 euro per nucleo familiare, un aumento di circa 181 euro rispetto all’anno scorso.