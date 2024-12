Anteprima24.it - Dramma a Sant’Arcangelo Trimonte: non ce l’ha fatta la donna caduta dalla finestra

Tempo di lettura: < 1 minutoL’anziana signora diprecipitatadi casa nella serata di ieri non ce.Le gravi ferite alla testa causatehanno infine portato alla morte la95enne.L’agonia è finita dopo circa 24 ore nel pomeriggio di oggi all’Ospedale San Pio dove era stata trasportata nel tentativo di strapparla alla morte. Lasi trovava in cucina nella casa posta al primo piano.L'articolo: non celaproviene da Anteprima24.it.