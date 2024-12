Domenico Berardi torna nel ‘suo’ San Siro | il Milan è la vittima preferita del classe 1994

Leggi su Sportface.it

In certi casi calcoli e logica potrebbero passare in secondo piano. Perché se è vero che la priorità del Sassuolo è la promozione diretta e non la Coppa Italia, è altresì chiaro che la possibilità di vederein panchina durante l’ottavo di finale contro ila Sanstriderebbe quanto l’assurdità di vederlo calpestare i campi di Serie B. Nella stagione del passo indietro in carriera, dei mille rimpianti per una retrocessione dolorosa e forse per una serie di trasferimenti non concretizzati in passato, il campione di Euro 2020 puòre a gustare i palcoscenici che gli spettano e che una rottura al tendine d’Achille gli ha privato. Nella Serie B appare fuori contesto, ma non è una sorpresa:è il giocatore che ha fornito più assist nelle ultime sette partite: sette, almeno quattro più di qualsiasi altro avversario.