Cybersicurezza, conclusa esercitazione "Cyber Eagle 2024" dell'Aeronautica Militare con il supporto di DEAS

Oltre tre mesi di, 150 operatori coinvolti, migliaia di terabyte di dati analizzati e l'integrazione di tecnologie innovative come intelligenza artificiale e supercalcolo. Questo è il bilancioa “”,organizzata dall'con ildiS.p.A. (Difesa e Analisi Sistemi), società italiana leader nella sicurezzae reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, per rafforzare la consapevolezza, a tutti i livellia Forza Armata, sulla minaccia cibernetica e testare in modo sempre più esteso la capacità di reagire nel modo più tempestivo ed efficace possibile a realistici tentativi di intrusione su reti e sistemi di Forza Armata. “Dobbiamo essere preparati alle sfide e alle minacce degli attuali scenari globali - ha dichiarato il Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore- L'obiettivo principale di queste esercitazioni è lavorare sulla culturadel personale, anche di quello non specializzato, che potrebbe inconsapevolmente compromettere la sicurezza.