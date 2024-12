Liberoquotidiano.it - Clamoroso: a pochi minuti dalla "comunicazione", la mossa disperata di Grillo per fermare Conte

Beppeprepara il colpo? Dopo la richiesta di una nuova tornata nelle urne online grilline, ecco che l'Elevato tenta nuovamente di mettere i bastoni tra le ruote a. E lo fa con un annuncio che arriverà in giornata (intorno alle 11) che lo stesso fondatore del Movimento definisce "importante". E Beppe a quanto pare ha mal digerito la defenestrazione voluta dai suoi grillini che lo hanno mandato a quel paese nel prima giro di voto. E secondo i bene informati, come riporta il Fatto Quotidiano, le mosse che potrebbe mettere sul campo Beppe sono ben due: la prima riguarda lo statuto, vuole impugnarlo. Poi a seguire stessa cosa per il simbolo dei 5s. Una strategia per cercare di svuotare il Movimento che resterà nelle mani didal brand ma soprattutto dalle regole. Ma questa strategia potrebbe nascondere un timore ben più forte:ha forse capito che alla seconda votazione il finale di partita si ripeterà con gli iscritti che lo accompagneranno gentilmente verso l'uscita lasciando a Giuseppi lo scettro del capo dei pentastellati.