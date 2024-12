Ilrestodelcarlino.it - Allarme lupi, stretta del sindaco: "Non lasciate cibo fuori casa"

Vietato lasciaredalle abitazioni perché potrebbe attirare i. Lo dispone un’ordinanza del, Luca Serfilippi, che giunge dopo i numerosi avvistamenti e gli attacchi agli animali domestici, per contrastare la presenza deiin città. La decisione, si spiega nel documento, è stata assunta in collaborazione con le autorità competenti, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini, preservare l’equilibrio ambientale e rispettare le normative sulla protezione della fauna selvatica. Della presenza non sempre gradita deisi era parlato domenica su queste colonne, descrivendo grazie alle testimonianze il fenomeno in alcuni quartieri periferici, tra cui il Vallato. A lamentarsi erano stati soprattutto i proprietari di animali domestici, che avevano subito attacchi ai loro cani e gatti.