Ucraina Georgia Siria | gli Usa fomentano guerre per difendere i propri privilegi E qui molti li sostengono

All’ultimo vertice di Kazan del 22 e 23 ottobre scorsi, i Brics hanno annunciato che stanno lavorando per dar vita ad un sistema di scambi monetari internazionali che non utilizzi il dollaro e che quindi ne metta in discussione il monopolio e il potere. Questa prospettiva rivoluzionaria mina la possibilità degli Stati Uniti di continuare a vivere sulle spalle del resto del mondo e di esercitare – attraverso le sanzioni – un enorme potere dispotico su quasi tutti i paesi del globo.Di fronte a questo scenario, a fine ottobre il portavoce del Dipartimento di Stato statunitense Vedant Patel ha dichiarato: “Minare il ruolo del dollaro e sviluppare alternative allo Swift è una minaccia diretta alla democrazia nel mondo. Gli Stati Uniti, ovviamente, non possono permettere che ciò accada”. Da parte sua, lo scorso weekend Donald Trump ha attaccato i Brics dichiarando: “Chiediamo a questi Paesi l’impegno di non creare una nuova valuta Brics, né di sostenere qualsiasi altra valuta per sostituire il potente dollaro americano, altrimenti dovranno affrontare dazi al 100% e aspettarsi di dire addio alle vendite nella splendida economia statunitense” per poi concludere “L’idea che i Paesi Brics stiano cercando di allontanarsi dal dollaro mentre noi restiamo a guardare it’s over“.