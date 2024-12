Calciomercato.it - “Thiago Motta non è un grande allenatore”: demolito in diretta

nel mirino dopo l’ennesimo pareggio della Juventus, dichiarazioni inche mettono sotto accusa il tecnico bianconeroLunedì amaro per la Juventus, che proprio nel finale, a Lecce, si è vista sfilare dalle mani una vittoria che sarebbe stata preziosissima per rimanere in scia al gruppo di testa. Invece, i bianconeri hanno subito il pari di Rebic in pieno recupero e inanellato l’ottavo pareggio su quattordici gare di campionato, che in questo momento li condanna al -6 dal Napoli capolista.“non è un”:in– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Andamento lento per la squadra di, che di certo merita non poche attenuanti vista la situazione che sta vivendo in questo momento dal punto di vista degli infortunati. Pur riconoscendo questa criticità e le limitazioni alle scelte dell’, però, va sottolineato come sia una Juventus che fatica ad accelerare con decisione e che non sa ancora gestire con la giusta lucidità i momenti della partita.