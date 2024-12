Supergirl | Woman of Tomorrow ingaggiato un direttore della fotografia con un notevole curriculum

Leggi su Cinefilos.it

ofuncon unofsta mettendo insieme un cast impressionante, con Milly Alcock, ex allieva di House of the Dragon, nel ruolosupereroina. Eve Ridley di Il problema dei 3 corpi si unirà a lei nel ruolo di Ruthye Mary Knolle e Matthias Schoenaerts (The Old Guard) interpreterà il cattivo Krem. Anche Krypto di Superman dovrebbe avere un ruolo importante nella storia. Ora abbiamo appreso di un’altra entusiasmante aggiunta al film, questa volta dietro la macchina da presa.Il co-CEO dei DC Studios James Gunn ha confermato su Threads che Rob Hardy è salito a bordo diofcome/cinematografo del film. I suoi crediti cinematografici includono Ex Machina, Annihilation, Mission: Impossible – Fallout, Men e Civil War.