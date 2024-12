Rompipallone.it - Serie A, gravi accuse di autoriciclaggio: cosa rischia il presidente

InA sono venute fuorissime, con la chiusura delle indagini per quanto riguarda il presidente, che ora rischia.Questo, secondo quel che si racconta e come riportano dall’agenzia dell’ANSA che ha svelato le ultime notizie, circa lesull’.Il calcio italiano vive un nuovo scossone all’interno dellaA, con leda parte della Procura di Roma che proprio oggi ha chiuso l’indagine sul presidente, come si apprende dalla fuga di notizie da parte di fonti attendibili. Si tratta di uno scossone vero e proprio se si considera oltretutto che inA, tra pochissimi giorni, ci sarà la candidatura del nuovo presidente della Federazione. Una brutta gatta da pelare in vista della nomina del nuovo presidente.al presidente: indagine perSi sono fatti i nomi di Del Piero, anche di Baggio, il tema caldo sul nuovo presidente della FIGC diventa caldissimo, adesso, dopo le notizie che sono arrivate da Roma, in merito a quanto fatto dai pm romani che hanno chiuso il procedimento che vede l’indagine sul presidente della FIGC in merito ai fatti che vedono indagato il numero uno della Federazione sin dal marzo del 2023 su presunti illeciti nell’inchiesta di Perugia per l’attività di dossieraggio.