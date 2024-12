Movieplayer.it - Salvatore Esposito, la star di Gomorra, entra nel cast di Maserati: The Brothers

Le riprese del film: Thesono iniziate in Italia e nelci sarà anche l'attore italianodi, èto neldel film: The, le cui riprese sono attualmente iniziate in Italia. A produrre il progetto ambientato nel mondo delle corse automobilistiche sarà Andrea Iervolino tramite la sua nuova casa di produzione. Il film biografico suAlla regia di: Theci sarà il regista Bobby moresco e i ciak si svolgeranno tra Modena, Bologna e Cinecittà Studios a Roma. Nel, oltre a, ci saranno Michele Morrone, Anthony Hopkins, Andy Garcia, Jessica Alba e Maya Talem. La casa automobilisticaè stata fondata nel 1914 .