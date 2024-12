Ilfattoquotidiano.it - Robben Ford chiude il Peperoncino jazz festival di Cosenza: un momento di rara bellezza

Manca di poco il sold out la tappa calabrese, quella del 30 novembre, del Dragon Tales Tour die del suo quartetto stellare: Darryl Jones, Larry Goldings e Gary Husband gli altri stratosferici musicisti che viaggiano col fondatore dei Yellowjackets su e giù per l’Italia. E poi c’è lui, l’uomo che ha da poco imbracciato una nuovissima Fender Stratocaster al solo scopo di rendere onore e gloria a una delle divinità della chitarra elettrica, uno dei leggendari big four britannici della sei corde, Jeff Beck.Tutto nasce da lui, in questo nuovo tour che riportain terra italica e in particolare are la 23esima edizione del, uno dei più importantiitaliani, capace quest’anno di ben 42 concerti e di tornare per la quarta volta di fila a New York con concerti tra storici teatri come la Town Hall e centri di assoluto prestigio come l’Istituto Italiano di Cultura e lo Spring Place: condirettore artistico, assieme allo storico Sergio Gimigliano, un newyorkese d’eccezione ma con solidissime origini calabresi, John Patitucci.