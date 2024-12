Lettera43.it - Ramy Elgaml, la procura di Milano ha dato il nulla osta per i funerali

Ladiha autorizzato la sepoltura di, il 19enne di origini egiziane deceduto nella notte tra il 23 e il 24 novembre in un incidente avvenuto in Via Quaranta, durante un inseguimento da parte dei carabinieri, la cui morte ha portato a diverse proteste nel quartiere Corvetto. Lo scooter su cui viaggiava con un amico, che si è svegliato dal coma ed è monitorato in ospedale in condizioni gravi ma stabili, si è schiantato in circnze ancora poco chiare. Dopo aver completato gli ultimi accertamenti, il pubblico ministero Marco Cirigliano e iltore Marcello Viola hanno disposto la restituzione del corpo alla famiglia per i.LEGGI ANCHE: Corvetto, la non-banlieue die la solita propaganda (bipartisan)Su cosa si stanno concentrando le indagini: l’eventuale impatto tra lo scooter su cui trovavae l’auto dei carabinieriLe indagini, condotte con il supporto del Ris e documentate da numerosi rilievi fotografici depositati dalla polizia locale, si stanno focalizzando sull’eventualità di un impatto tra la vettura dei carabinieri e il motorino.