Lettera43.it - Putin ha aumentato le spese militari della Russia a un livello record

Leggi su Lettera43.it

Vladimirha approvato i piani di bilancio per il 2025, aumentando la spesa militareFederazione Russa a livelli. Circa il 32,5 per cento del bilancio pubblicato sul sito del governo è stato stanziato per la difesa nazionale, per un importo pari a 138 miliardi di euro, con un aumento rispetto al 28,3 per cento segnalato nel 2024. La somma equivale al 6,31 per cento del prodotto interno lordo. I legislatoriDuma di Stato e del ConsiglioFederazione, ossia le due camere del parlamento di Mosca, avevano già approvato il piano negli ultimi giorni. Nel 2025 la spesa del Cremlino per le forzee di sicurezza supererà da sola quella per l’assistenza sanitaria, dell’istruzione epolitica sociale messe insieme.Conferenza stampa di(Getty Images).Guerra in Ucraina, come verrà impiegato il budget per leCon questo stanziamento importante,intende spingere sulla produzione di proiettili d’artiglieria: nella guerra in Ucraina le forze russe puntano molto sulla superiorità nel numero di munizioni per unità.