Pensioni minime il recupero dell’inflazione vale solo 18 euro al mese

Thesocialpost.it - Pensioni minime, il recupero dell’inflazione vale solo 1,8 euro al mese

Leggi su Thesocialpost.it

Un incremento ridotto, appena sufficiente per un caffè al bar. Da gennaio 2025, lesaliranno a 616,57, con un incremento di soli 1,8rispetto ai 614,77attuali. Un aumento che, nonostante gli sforzi governativi, rappresenta una delusione per molti pensionati e per Forza Italia, che da anni sostiene l’obiettivo dei 1.000al.Leggi anche:2025, perché saranno più basse: chi ci perde e cosa cambiaInflazione recuperataallo 0,8%Inflazione recuperataallo 0,8%La Gazzetta ufficiale dello scorso 15 novembre ha pubblicato il decreto firmato dai ministri Giancarlo Giorgetti e Marina Calderone, stabilendo undello 0,8%. Questo dato è inferiore all’1% ipotizzato inizialmente e si basa sull’indice Foi dell’Istat, escludendo i tabacchi.