Ilgiorno.it - Morte Ramy Elgaml, due testimoni anonimi alle Iene: lo scooter urtato dall’auto dei carabinieri

MILANO, 2 dicembre 2024 – Duehanno raccontato, nella puntata del programma andata in onda questa sera, di aver visto l'incidente costato la vita a, il 19enne morto indurante un inseguimento con inella notte tra sabato e domenica scorsi. Secondo i, che non conoscevano, il mezzo non sarebbe scivolato ma sarebbe statodall'auto delle forze dell'ordine. "Stavamo tornando da una discoteca. Abbiamo visto tutto, ili hanno presi da dietro. Ho cominciato a fare tantissimi video. Un video mi è stato cancellato da un carabiniere. Poi ho fatto tanti altri video e mi sono stati cancellati da altri due" ha detto uno dei presuntioculari., morto dopo la fuga sul TMax: il carabiniere indagato ha provato a rianimare il giovane egiziano Sulla dinamica dell'incidente si sono espressi anche alcuni amici di, sempre ai microfoni delle: "Lo avrà fatto accidentalmente, ma allora perché cercare di occultare le prove?".