Milan, Paolo Di Canio che errore prendere Emerson Royal: non sa fare nulla!

L’ex attaccanteDiha attaccato la dirigenza delper aver preso un giocatore comein estate. Ecco le paroleDicontro, anzi contro la dirigenza delper aver acquistato in estate un giocatore che “non sa”. Sono, infatti, queste alcune delle parole rilasciate dall’ex attaccante italiano nel corso della trasmissione: “Sky Sport Club” condotta da Fabio Caressa. Di, nonostante il brasiliano non abbia nemmeno giocato una delle sue peggiori partite da quando veste la maglia rossonera contro l’Empoli, ha attaccato le qualità del terzino.A detta dell’ex attaccante tra le altre della Lazio, la dirigenza del club di via Aldo Rossi non avrebbe mai dovuto rimpiazzare un giocatore come Davide Calabria – che da ormai qualche anno dava davvero poche garanzie sulla fascia destra – con il brasiliano, che ai tempi del Tottenham era considerato uno dei peggiori della rosa:Ilnon avrebbe mai dovuto, non è un giocatore dae non ti fail salto di qualità rispetto a Calabria.